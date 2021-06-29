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На останніх секундах. SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

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США , Вівторок 29 червня 2021 22:43
На останніх секундах. SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі Фото: SpaceX перенесла запуск супутників (twitter.com/SpaceX)
Автор: РБК-Україна

Компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети в рамках місії Transporter-2 через літак у небі. Команда готується до завтрашньої резервної можливості злетіти.

Про це пише Twitter-акаунт SpaceX.

Сьогодні, 29 червня, ракета компанії повинна була вивести на орбіту 88 супутників. Втім, відповідно до флайтрадару, літак у небі завадив запуску ракети.

На останніх секундах. SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

Пресслужба SpaceX, зі свого боку, повідомила, що команда ракети розпочала підготовку до завтрашньої можливості злетіти.

Відзначимо, що 24 січня, в рамках місії Transporter-1 на орбіту було виведено 133 комерційних та державних супутників (малі CubeSats та мікросупутники), а також 10 апаратів Starlink, які є частиною проєкту для організації майбутнього широкосмугового інтернету у віддалених від комунікації місцях. Перша місія встановила рекорд за кількістю супутників, які направлялися на орбіту під час одного польоту.

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