За последние сутки США эвакуировала из Афганистана более 12 тысяч человек
За последние сутки США эвакуировала из Афганистана около 12500 человек. С 14 августа, когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, Вашингтон эвакуировал почти 105 тысяч человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса в Twitter.
"Примерно 12,5 тысяч человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 26 августа по 03:00 27 августа", - сообщил Бейтс.
Также он сообщил, что с 14 августа США удалось эвакуировать почти 105 тысяч человек.
Напомним, что в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула (Афганистан) прогремело несколько взрывов. В результате терористической атаки погибло 110 человек.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации ИГИЛ, которая совершила серию взрывов.