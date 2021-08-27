За останню добу США евакуювала з Афганістану понад 12 тисяч людей

За останню добу США евакуювала з Афганістану близько 12,5 тысяч людей. З 14 серпня, коли "Талібан" захопив владу в Афганістані, Вашингтон евакуював майже 105 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтса в Twitter .

"Приблизно 12,5 тисяч людей були евакуйовані з Кабула в період з 03:00 за часом східного узбережжя США 26 серпня по 03:00 27 серпня", - повідомив Бейтс.

Також він повідомив, що з 14 серпня США вдалося евакуювати майже 105 тисяч осіб.