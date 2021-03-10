ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За последние два года ответственность за незаконные действия понесли менее 1% правоохранителей, - эксперт

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 20:26
За последние два года ответственность за незаконные действия понесли менее 1% правоохранителей, - эксперт Фото: руки в наручниках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За последние два года органами прокуратуры было возбуждено 560 уголовных дел по факту совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов. И лишь по 6 из них подозреваемым были предъявлены обвинения.

Об этом заявил экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

По его словам, сегодня за наказанием лиц, допустивших нарушение законодательства, в аппарате МВД никто не отвечает.

"Полное отсутствие ведомственного контроля за нарушителями внутри системы рождает вседозволенность и подрывает устои всего государства. Вспомните убийство на посту милиционера в 2015 году - подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение, после чего… всех отпустили! Когда лица, привлекаемые за тяжкие столь тяжкое преступление, спокойно ходят по улице и работают, в том числе, в госструктурах - это нонсенс", - считает эксперт.

В свою очередь, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский напомнил о кейсе с сервисным Центром МВД Украины в Харьковской области.

По его словам, в ноябре 2020 года журналисты в рамках проводимого расследования смогли получить поддельные автомобильные номера президента Владимира Зеленского, медицинские справки о пригодности к управлению транспортными средствами на имя руководителя полиции Харьковской области генерала полиции Валерия Сокуренко, справку с фотографией председателя СБУ Ивана Баканова и экс-заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова. Причем, без присутствия самих чиновников.

По словам журналиста Игоря Лесева, после выхода в эфир материалов журналистского расследования, группа компаний под руководством Сергея Вакуленко переехала из здания Сервисного центра МВД в другой офис. Никакой ответственности за изготовление фальшивых медицинских справок, поддельных регистрационных номеров автотранспорта и проведение незаконных сделок его купли-продажи, никто из ответственных лиц не понес.

По словам еще одного участника пресс-конференции, экс-военного прокурора Украины Игоря Серкова, пока фигурантам журналистского расследования не предъявлены подозрение в совершении преступления с избранием соответствующей меры пресечения, упомянутые в фильме нарушения являются абстрактными.

"Если сотрудники Сервисных центров и связанные с ними должностные лица ГУНП в Харьковской области, подозреваемые в коррупции и противоправных действиях, не понесут наказания, нет никаких гарантий, что данная схема не найдет своего продолжения уже в самое ближайшее время. Теряется главный принцип - неотвратимости наказания подозреваемых", - считает Серков.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины сократил количество территориальных органов Министерство внутренних дел (МВД), ликвидировав региональные сервисные центры. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины правоохранители
NEWS
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам