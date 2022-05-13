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"После неудачи послов". Главы МИД стран Евросоюза продолжат обсуждать санкции и помощь Украине

Фото: главы МИД стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз после неудачной попытки послов продолжит обсуждение шестого пакета санкций против России. Теперь к переговорному процессу подключили глав МИД стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Борррель на встрече министров иностранных дел "Большой семерки". Он заявил, что обсуждение состоится 16 мая.

Главы МИД европейских стран обсудят не только санкции, включая нефтяное эмбарго, но и выделение дополнительной военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Напомним, что в ЕС не смогли прийти к единому мнению касательно эмбарго на российскую нефть.

В то же время Боррель отметил, что решение должны принять уже в следующий понедельник - 16 мая.

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Санкции против РоссииЕвросоюзВоенная помощьУкраина