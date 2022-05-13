"После неудачи послов". Главы МИД стран Евросоюза продолжат обсуждать санкции и помощь Украине

Евросоюз после неудачной попытки послов продолжит обсуждение шестого пакета санкций против России. Теперь к переговорному процессу подключили глав МИД стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Главы МИД европейских стран обсудят не только санкции, включая нефтяное эмбарго, но и выделение дополнительной военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Переговоры анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Борррель на встрече министров иностранных дел "Большой семерки". Он заявил, что обсуждение состоится 16 мая.

Напомним, что в ЕС не смогли прийти к единому мнению касательно эмбарго на российскую нефть.

В то же время Боррель отметил, что решение должны принять уже в следующий понедельник - 16 мая.

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