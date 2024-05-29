Послаблення санкцій ЄС проти металу з РФ дасть Путіну півтора мільярди на закупівлю зброї, - експерт

Незважаючи на те, що ЄС та інші західні країни запровадили 16 000 санкцій проти Росії з початку війни, російська економіка продовжує розвиватися. У 2023 році вона зросла на 2,2%, у 2024 році, як очікується, вона зросте ще на 1,1%. Росія продовжує заробляти мільярди на європейському ринку. Тому Європа має активізуватися, і нарешті заборонити усю металопродукцію з РФ.

Про це заявив військовий офіцер у відставці, стратегічний консультант високопоставлених військових керівників США Аарон Плуто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DC Journal .

"Відсутність санкцій щодо значного сегменту російської економіки продовжує приносити РФ мільярдні прибутки. Ці кошти напряму сприяють фінансуванню безпілотників, ракет і основного озброєння, спрямованого на українське цивільне населення, яке захищає їхні помешкання та близьких", - заявив Плуто.

Він зауважив, що попри запровадження нових санкцій ЄС після вбивства Олексія Навального, російські сталеві сляби та чавун продовжують невпинно надходити до Європи. 12-й пакет санкцій, який передбачає заборону на цей імпорт, передбачає дворічний пільговий період.

"Зрозуміло, що останні санкції є простою риторикою без реального ефекту. Цей дозвіл на неконтрольований імпорт російського слябу протягом наступних чотирьох років дозволить російським металургам заробити понад 6 мільярдів євро. Москва мала б отримати прибуток у розмірі 1,5 млрд євро. Така сума, що надходить безпосередньо в гаманець Путіна, могла б місяцями фінансувати закупівлю ракет, танків і передових технологій безпілотників", - акцентував експерт.

Він наголосив, що ЄС має активізуватися, щоб запровадити більші санкції проти тих, хто безпосередньо фінансує війну проти України. А також вжити заходів для арешту заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну після незліченних років нелюдського руйнування.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.