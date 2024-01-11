Послаблення прийнятих санкцій - небезпечний сигнал, який ЄС дає Росії, - експерт

Введення санкцій є потужним інструментом, який діє на економічну ситуацію в РФ і послаблює її. Водночас будь-яке відігравання санкцій та їх послаблення дає Кремлю дуже небезпечні сигнали, що ситуація може для неї покращитися.

"Санкції розраховані на те, щоб тиск лише зростав. І коли їх переграють або відіграють назад певні речі, це негативно. Більш ніж пів року тому були послаблені санкції проти Калінінградської області росії, яка знаходиться як анклав на території Європейського Союзу. Зараз також з одного боку, приймаються доволі потужні речі, а з іншого - послаблюються вже існуючі. Це може дати сигнал рф на майбутнє, що ті санкції, які вже накладені, можуть знівелювати. Ці сигнали дуже небезпечні, тому що вони дають росії сподівання, що ці санкції будуть скасовані", - пояснив експерт.

Він наголосив: світ має змінити глобальний підхід до участі певних країн у світовій торгівлі. І якщо якась із країн починає погрожувати світовій безпеці, то таку країну слід виключати з торгівлі - це дасть, крім економічного ефекту для порушника, можливість розвинутися іншим країнам.

"Вільна торгівля повинна бути, якщо країна, яка бере участь в цій торгівлі, не підриває світоустрій, як це робить росія. В цьому контексті необхідно проводити в країнах колективного Заходу і країнах, які підтримують ідеї світу, побудованого на принципах домінування права, імпортозаміщення товарів, які йдуть з країн, які подібні речі не роблять. Якщо росія підриває світоустрій, то треба шукати замінники її продукції, і в тому числі Україні. Плюс це буде давати можливість заробляти Україні гроші, а тим самим - економити на підтримці з боку наших партнерів, що буде і їм економити гроші також", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.