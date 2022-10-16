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Послаблення прайс-кепів на ринку електроенергії додасть стійкості енергосистемі, - експерт

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 18:37
Послаблення прайс-кепів на ринку електроенергії додасть стійкості енергосистемі, - експерт Фото: послаблення прайс-кепів на ринку електроенергії додасть стійкості енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Перегляд граничних цін на ринку електричної енергії додасть стійкості енергетичній системі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника премʼєр-міністра на громадських засадах та керівника "Центру економічного відновлення" Кирила Криволапа.

За його словами, зараз ринок електроенергії в Україні перебуває у кризи не тільки з точки зору фізичного руйнування інфраструктури, а й з точки зору фінансового балансу.

Ключовими факторами, що сформували фінансову кризу є зниження споживання, що означає зменшення обсягу коштів на ринку - бізнес скоротив споживання на 30%, а населення - майже на 40%.

Також Фізичні руйнування як генеруючих потужностей, так і мереж. На відновлення йдуть значні кошти.

Макроекономічна ситуація в країні, шо характеризується інфляційними процесами - майже 25% за 9 місяців, а також девальвацією національної валюти на 30%, що призвело до зростання ціни на обладнання, на операційні витрати та ремонтні роботи.

"А також зростання цін на енергоносії, що спричиняє зростання собівартості виробництва", - вказав Криволап.

На його думку, встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, які впливають на зростання вартості генерації.

"Прайс-кепи попередній раз переглядалися в кінці лютого-початку березня, одразу після початку війни. Встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, що впливають на зростання вартості виробництва енергії, і по суті ставлять енергокомпанії на межу виживання", - вказує він.

На його думку, яскравим прикладом зміни ціни виробництва електроенергії може бути ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази.

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