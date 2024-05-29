Посилять ППО? Експерти пояснили, як Україна зможе використовувати швецькі літаки ASC 890

Про це в коментарі РБК-Україна заявили авіаційні експерти Валерій Романенко та Костянтин Криволап.

Експерти мають декілька варіантів того, як будуть застосовуватися швецькі літаки ASC 890. В першу чергу йдеться про постійний моніторинг українського неба.

Можливості для ППО

Зокрема, при масованій атаці "шахедів" сигнали від літаків дальнього виявлення дозволять оперативно реагувати мобільним групам, щоб збити ударний дрон з кулеметів, а не дорогими ракетами. Те ж саме з крилатими ракетами. Самохідні зенітні комплекси зможуть за пів години переміститися на десяток кілометрів і збити ракету.

"Це відкриває нові можливості для нашої ППО", - сказав Романенко.

За його словами, є ймовірність, що шведські AWACS не базуватимуться на території України.

"Принаймні, такий момент обговорюється. Тому що росіяни не пошкодують жодних ракет, щоб їх знищити. Бо це "геймчейнджер", який повністю змінює правила гри. Тим більше якщо йдеться про два літаки. Два літаки повністю покривали б південний і південно-східний напрямки, звідки найбільше летить ракет і "шахедів", - розповів експерт.

Виявлення авіації РФ

Що стосується авіації, то швецький ASC 890 здатний виявити та дати цілевказівку на російський тактичний літак на відстані в 300 км. А це означає, що потрібно підійти на 250 км до лінії фронту, оскільки ворожі Су-34 запускають КАБи з 50 км.

Проблема в тому, що російські зенітні комплекси можуть стояти приблизно на тих самих позиціях. Що практично гарантує ураження ASC 890.

"Тобто по літаках із КАБами вони працювати все одно не зможуть. А ось посилити наше ППО - так. Ми перейдемо на якісно новий рівень. З їхньою допомогою відсоток знищення дронів і ракет наблизиться до 100. Крім балістики, по балістиці вони безпорадні", - додав Романенко.

Захист літаків від ударів РФ

Своєю чергою Криволап вважає, що застосовувати ASC 890 будуть дуже обережно, щоб їх не дістали С-400 і авіаційні ракети із заявленою, але не підтвердженою дальністю 300-400 км.

"Як із цим бути? Мабуть, наші фахівці знайдуть тактичні прийоми, щоб забезпечити безпеку і підібратися якомога ближче до фронту, щоб краще бачити ситуацію", - додав експерт.

За його розрахунками, ASC 890 умовно над Черкаською областю переглядатиме всю лінію зіткнення. Якщо над Одеською, то точно десь на половину вглиб окупованого Криму. Навряд чи буде сильно наближатися через високий ризик ураження.

"Звичайно, самим ASC 890 нічим вражати російські Су-34 з КАБами. Але вони дадуть цілевказівку для F-16, щоб ті запустили наведені на ворожу авіацію ракети, не заходячи в їхню зону видимості", - підсумував експерт.