Посилки з-за кордону: як накладається мито та за що можуть оштрафувати в Україні

В Україні діють чіткі правила оподаткування міжнародних поштових відправлень. За порушення митних правил можна не лише отримати штраф, а й лишитися без посилки.

Які митні правила діють в Україні та яке покарання передбачене за їх порушення, в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч.

Якщо вартість посилки не перевищує 150 євро, митні платежі не стягуються. Для дорожчих товарів застосовується 20% ПДВ та 10% мита на суму, що перевищує цей ліміт. За порушення митних правил, зокрема неправдиве декларування, передбачені штрафи.

Відповідальність за порушення митних правил

25 березня Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає посилення відповідальності за порушення митних правил при міжнародних поштових відправленнях. Документ очікує на підпис президента.

Нові зміни передбачають оновлення статті 473 Митного кодексу України. Відтепер у разі невідповідності заявлених у декларації товарів їх фактичному найменуванню, кількості або вартості передбачено штраф у розмірі від 30% до 50% вартості товарів. Також можливе накладення конфіскації.

Раніше конфісковували лише заборонені до пересилання товари. Тепер ця норма поширюється й на інші порушення митних правил.

Суд визначатиме розмір штрафу

Справи про порушення за цією статтею розглядатимуть районні та міські суди. Саме суд визначатиме розмір штрафу та необхідність конфіскації. При цьому сплата штрафу не звільняє порушника від сплати митних платежів.

"Варто зауважити, що сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне стягнення у вигляді конфіскації товарів, не звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів (ст. 464 МК)", - говорить адвокатка.

Митні платежі для міжнародних відправлень

Стаття 234 Митного кодексу України передбачає, що товари вартістю до 150 євро, які пересилаються на адресу одного одержувача, не підлягають митному оподаткуванню. Якщо вартість перевищує цей поріг, застосовуються такі платежі:

20% податку на додану вартість (ПДВ);

10% мита (на суму, що перевищує 150 євро).

При перевірці митні органи можуть вимагати підтвердження вартості товару. Рекомендується зберігати всі документи про оплату.

Можливі зміни у правилах оподаткування

Бірюч говорить, що на розгляді парламенту перебуває законопроєкт №12429, що може суттєво змінити правила. Зокрема, він передбачає скасування звільнення від оподаткування для товарів, придбаних на маркетплейсах та у юридичних осіб. Без ПДВ зможуть пересилатися лише відправлення між фізичними особами вартістю до 45 євро. При цьому такі товари мають бути надіслані безоплатно та з обмеженнями щодо вмісту (наприклад, не більше 50 г парфумів, 500 г кави або 100 г чаю).

Якщо законопроєкт ухвалять, безмитні посилки будуть доступні лише для приватних осіб, які пересилають товари між собою без комерційної мети.