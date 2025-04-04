Посылки из-за границы: как накладывается пошлина и за что могут оштрафовать в Украине

В Украине действуют четкие правила налогообложения международных почтовых отправлений. За нарушение таможенных правил можно не только получить штраф, но и остаться без посылки.

Какие таможенные правила действуют в Украине и какое наказание предусмотрено за их нарушение, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч.

Если стоимость посылки не превышает 150 евро, таможенные платежи не взимаются. Для более дорогих товаров применяется 20% НДС и 10% пошлины на сумму, превышающую этот лимит. За нарушение таможенных правил, в частности ложное декларирование, предусмотрены штрафы.

Ответственность за нарушение таможенных правил

25 марта Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий усиление ответственности за нарушение таможенных правил при международных почтовых отправлениях. Документ ожидает подписи президента.

Новые изменения предусматривают обновление статьи 473 Таможенного кодекса Украины. Отныне в случае несоответствия заявленных в декларации товаров их фактическому наименованию, количеству или стоимости предусмотрен штраф в размере от 30% до 50% стоимости товаров. Также возможно наложение конфискации.

Ранее конфисковывали только запрещенные к пересылке товары. Теперь эта норма распространяется и на другие нарушения таможенных правил.

Суд будет определять размер штрафа

Дела о нарушениях по этой статье будут рассматривать районные и городские суды. Именно суд будет определять размер штрафа и необходимость конфискации. При этом уплата штрафа не освобождает нарушителя от уплаты таможенных платежей.

"Стоит заметить, что уплата штрафа, если при этом не применяется административное взыскание в виде конфискации товаров, не освобождает лицо, совершившее нарушение таможенных правил, от уплаты таможенных платежей (ст. 464 ТК)", - говорит адвокат.

Таможенные платежи для международных отправлений

Статья 234 Таможенного кодекса Украины предусматривает, что товары стоимостью до 150 евро, которые пересылаются в адрес одного получателя, не подлежат таможенному налогообложению. Если стоимость превышает этот порог, применяются следующие платежи:

20% налога на добавленную стоимость (НДС);

10% пошлины (на сумму, превышающую 150 евро).

При проверке таможенные органы могут потребовать подтверждения стоимости товара. Рекомендуется сохранять все документы об оплате.

Возможные изменения в правилах налогообложения

Бирюч говорит, что на рассмотрении парламента находится законопроект №12429, который может существенно изменить правила. В частности, он предусматривает отмену освобождения от налогообложения для товаров, приобретенных на маркетплейсах и у юридических лиц. Без НДС смогут пересылаться только отправления между физическими лицами стоимостью до 45 евро. При этом такие товары должны быть отправлены бесплатно и с ограничениями по содержанию (например, не более 50 г духов, 500 г кофе или 100 г чая).

Если законопроект примут, беспошлинные посылки будут доступны только для частных лиц, которые пересылают товары между собой без коммерческой цели.