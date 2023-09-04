Посилить ППО. Головне про ракети Sea Sparrow, які скоро отримає Україна

РБК-Україна зібрало головні факти про ці ракети.

Хто передасть Україні ці ракети

Зазначається, що партію з восьми ракет Україна отримає від Бельгії. Про це повідомили в канцелярії міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Раніше Дедондер заявляла про бажання посилити протиповітряну оборону України.

"Плануються нові поставки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів і навчання бійців", - сказала глава Міноборони Бельгії.

Бельгія викупила ці ракети у Німеччини по 7000 євро за штуку. Раніше їх використовували на фрегатах типу Бремен.

Характеристики Sea Sparrow

Це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.

Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння 1976 року. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Основні характеристики:

Довжина - 3,64 метра

Діаметр - 20,3 см

Розмах крил - 1 метр

Дальність стрільби: мінімальна - 1,5 км, максимальна - 20-30 км

Висота ураження: мінімальна - 6 м, максимальна - 15 240 м

Максимальна швидкість - 3,5 Маха

Стартова маса - приблизно 225 кг

Система наведення - напівактивна на безперервній або імпульсній енергії доплерівського радара

Силова установка - твердопаливний ракетний двигун Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Україна вже використовує ці ракети для відбиття атак РФ

У січні поточного року Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів.

Серед іншого, Вашингтон вирішив передати зенітні ракети Sea Sparrow.

Як тоді зазначало видання Politico, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.