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Посилить ППО. Головне про ракети Sea Sparrow, які скоро отримає Україна

Понеділок 04 вересня 2023 20:23
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Посилить ППО. Головне про ракети Sea Sparrow, які скоро отримає Україна Фото: Sea Sparrow (Mate Airman)
Автор: Дмитро Браславський

Україна найближчим часом отримає партію американських керованих ракет класу "земля-повітря". Вони допоможуть посилити систему ППО.

РБК-Україна зібрало головні факти про ці ракети.

Хто передасть Україні ці ракети

Зазначається, що партію з восьми ракет Україна отримає від Бельгії. Про це повідомили в канцелярії міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Раніше Дедондер заявляла про бажання посилити протиповітряну оборону України.

"Плануються нові поставки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів і навчання бійців", - сказала глава Міноборони Бельгії.

Бельгія викупила ці ракети у Німеччини по 7000 євро за штуку. Раніше їх використовували на фрегатах типу Бремен.

Характеристики Sea Sparrow

Це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.

Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння 1976 року. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Основні характеристики:

  • Довжина - 3,64 метра
  • Діаметр - 20,3 см
  • Розмах крил - 1 метр
  • Дальність стрільби: мінімальна - 1,5 км, максимальна - 20-30 км
  • Висота ураження: мінімальна - 6 м, максимальна - 15 240 м
  • Максимальна швидкість - 3,5 Маха
  • Стартова маса - приблизно 225 кг
  • Система наведення - напівактивна на безперервній або імпульсній енергії доплерівського радара
  • Силова установка - твердопаливний ракетний двигун Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Україна вже використовує ці ракети для відбиття атак РФ

У січні поточного року Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів.

Серед іншого, Вашингтон вирішив передати зенітні ракети Sea Sparrow.

Як тоді зазначало видання Politico, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.

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