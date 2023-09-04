Посилить ППО. Головне про ракети Sea Sparrow, які скоро отримає Україна
Україна найближчим часом отримає партію американських керованих ракет класу "земля-повітря". Вони допоможуть посилити систему ППО.
РБК-Україна зібрало головні факти про ці ракети.
Хто передасть Україні ці ракети
Зазначається, що партію з восьми ракет Україна отримає від Бельгії. Про це повідомили в канцелярії міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер.
Раніше Дедондер заявляла про бажання посилити протиповітряну оборону України.
"Плануються нові поставки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів і навчання бійців", - сказала глава Міноборони Бельгії.
Бельгія викупила ці ракети у Німеччини по 7000 євро за штуку. Раніше їх використовували на фрегатах типу Бремен.
Характеристики Sea Sparrow
Це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.
Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння 1976 року. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів.
Основні характеристики:
- Довжина - 3,64 метра
- Діаметр - 20,3 см
- Розмах крил - 1 метр
- Дальність стрільби: мінімальна - 1,5 км, максимальна - 20-30 км
- Висота ураження: мінімальна - 6 м, максимальна - 15 240 м
- Максимальна швидкість - 3,5 Маха
- Стартова маса - приблизно 225 кг
- Система наведення - напівактивна на безперервній або імпульсній енергії доплерівського радара
- Силова установка - твердопаливний ракетний двигун Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58
Україна вже використовує ці ракети для відбиття атак РФ
У січні поточного року Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів.
Серед іншого, Вашингтон вирішив передати зенітні ракети Sea Sparrow.
Як тоді зазначало видання Politico, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.
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