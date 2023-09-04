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Усилит ПВО. Главное о ракетах Sea Sparrow, которые скоро получит Украина

Понедельник 04 сентября 2023 20:23
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Усилит ПВО. Главное о ракетах Sea Sparrow, которые скоро получит Украина Фото: Sea Sparrow (Mate Airman)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина в ближайшее время получит партию американских управляемых ракет класса "земля-воздух". Они помогут усилить систему ПВО.

РБК-Украина собрала главные факты об этих ракетах.

Кто передаст Украине эти ракеты

Отмечается, что партию из восьми ракет Украина получит от Бельгии. Об этом сообщили в канцелярии министра обороны Бельгии Людин Дедондер.

Ранее Дедондер заявляла о желании усилить противовоздушную оборону Украины.

"Планируются новые поставки, в частности, в сфере противовоздушной обороны, поставки боеприпасов и обучение бойцов", - сказала глава Минобороны Бельгии.

Бельгия выкупила эти ракеты у Германии по 7000 евро за штуку. Ранее их использовали на фрегатах типа Бремен.

Характеристики Sea Sparrow

Это американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

Основные характеристики:

  • Длина - 3,64 метра
  • Диаметр - 20,3 см
  • Размах крыльев - 1 метр
  • Дальность стрельбы: минимальная - 1,5 км, максимальная - 20-30 км
  • Высота поражения: минимальная - 6 м, максимальная - 15 240 м
  • Максимальная скорость - 3,5 Маха
  • Стартовая масса - примерно 225 кг
  • Система наведения - полуактивная на непрерывной или импульсной энергии доплеровского радара
  • Силовая установка - твердотопливный ракетный двигатель Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Украина уже использует эти ракеты для отражения атак РФ

В январе текущего года Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на почти 3 млрд долларов.

Среди прочего, Вашингтон решил передать зенитные ракеты Sea Sparrow.

Как тогда отмечало издание Politico, украинским военным удалось переоборудовать свои пусковые установки "Бук" для применения этих американских ракет.

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