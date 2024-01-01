Посилення патрулювання і не тільки. Росіяни в Донецьку посилюють репресії, - ЦНС

"Вибух у готелі "Донбас Палас" окупанти використовують для посилення тиску на українців у тимчасово захопленому Донецьку", - йдеться в заяві.

Зазначається, що росіяни нібито шукають інформаторів і збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу приділяють власникам українських паспортів, які відмовилися отримувати російське громадянство.

У ЦНС повідомляють, що головною метою є не пошуки інформаторів, а чергові спроби знайти привід для репресій щодо українців і подальшої примусової паспортизації.

"Прильоти" у Донецьку

Вночі 1 січня у тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі чули вибухи. "Влада" заявила про нібито обстріл з боку України.

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про 4 загиблих та 13 поранених внаслідок обстрілу. Пізніше, за інформацією місцевих "воєнкорів", стало відомо про смерть одного журналіста.

Внаслідок обстрілу постраждав готель "Донбас Палас". Уже сьогодні вранці в тимчасово окупованому Донецьку повідомляли про "приліт". Над містом здійнявся густий стовп диму.