Пошли на попятную: почему власть решила выводить страну из карантина

Правительство шаг за шагом смягчает карантин, введенный из-за угрозы COVID-19 более двух месяцев назад. Вопреки пугающим прогнозам, что половину лета украинцам придется просидеть взаперти, сейчас жизнь почти по всей стране возвращается к привычному ритму, существовавшему до эпидемии.

Кабинет министров распорядился с 22 мая перейти ко второму этапу снятия ограничений. Власти решили пойти на попятную в вопросе общественного транспорта. Тогда как менее чем две недели назад представители Кабмина и сам премьер-министр Денис Шмыгаль с осторожностью отмечали, что запустить метрополитен и межгородской транспорт удастся к середине лета на последних этапах выхода из карантина.

Примерно такие же сроки отводились и на открытие детских садиков. Хотя в Минздраве не исключали, что будут пересматривать этапность ослаблений, в том числе по поводу работы предприятий и открытия учебных заведений. Так, например, произошло после митингов малого и среднего бизнеса, многим из которых разрешили приступить к работе уже на первом этапе выхода из карантина.

Судя по всему, общественное недовольство сработало и в этот раз. Уже с пятницы правительство позволило запустить городское, пригородное и внутриобластное сообщение. А с понедельника, 25 мая, должны открыться метрополитен и детские садики. Разумеется, при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

При этом коронавирус не отступает. Суммарное количество больных в стране на 25 мая перевалило за 20 тысяч, из которых свыше 13 тысяч – активны.

Рамки дозволенного

Согласно новому плану правительства по выходу из карантина, к середине июня все противоэпидемические ограничения, по сути, будут сняты. Правда, ослаблять их будут только в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация на базе трех критериев.

Первый – среднее количество новых заражений в той или иной области за последние семь дней должно быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения. Второй – заполненность коек в больницах области, где лечат больных COVID-19, не превышает 50%. И третий – проведение не менее 12 ПЦР-тестов и тестов иммуноферментного анализа (ИФА) в расчете на 100 тысяч населения за последние семь дней.

В правительстве такой подход назвали адаптивным карантином. Он продлится до 22 июня и будет включать пять этапов смягчений. Каждый из них планируют вводить с интервалом в десять дней.

"Когда мы впервые представили наш план, мы тогда говорили, что это этапы выхода из карантина в случае снижения заболеваемости коронавирусной болезни. Отслеживая динамику по заболеваемости в Украине и опыт Польши, можем констатировать, что сегодня мы имеем 26-й день пребывания на плато, в то время как Польша на таком плато уже 48-й день. Поэтому в данном случае как раз и нужно оценивать социально-экономическое влияние", – пояснил РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в течение первых трех-четырех этапов смягчения карантина правительство решило использовать стратегию сдерживания эпидемии. Согласно ей, Кабмин будет ослаблять противоэпидемические мероприятия, не дожидаясь значительного снижения заболеваемости, но будет контролировать ее рост.

Избежать размаха эпидемии в стране на нынешнем этапе удалось благодаря тому, что правительство решило ввести карантин преждевременно, убежден глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Как результат – сейчас нет надмерной нагрузки на систему здравоохранения. К тому же с каждым днем увеличивается количество тех, кто выздоровел, и уменьшается число смертей, подчеркнул Радуцкий.

"Все эти показатели в комплексе сейчас позволяют переходить на адаптивный карантин, то есть вводить послабления отдельно в каждой области в зависимости от эпидемической ситуации. Или наоборот – усиливать. Если в Черновицкой области статистика плохая, то там смягчений не будет. Но если, например, в какой-то другой области ситуация значительно лучше, то разве должны все ее жители находиться под жесткими ограничениями?" – отметил парламентарий.

При это он подтвердил, что наряду с эпидемической ситуацией последние ослабления карантина обусловлены и экономическими причинами.

"У нас нет такого запаса прочности, как, например, у экономической системы США. Мы должны восстанавливать экономическую активность, запускать предприятия, соблюдая санитарно-гигиенические и карантинные нормы", – сказал Радуцкий.

Пытаясь нащупать баланс между карантинными мерами с одной стороны, и всем набором политических, социальных и экономических факторов – с другой, украинская власть решила пойти по пути гибких ослаблений. В "Слуге народа" считают, что запуск общественного транспорта и открытие детсадов на нынешнем этапе – верный шаг.

"Если мы отпускаем людей на работу, то нужно также подумать о том, как они доедут к своим рабочим местам и с кем оставят своих детей. Мы, например, обращались от имени более 50 народных депутатов к премьер-министру насчет открытия детских садов. Если в семье двое работающих родителей и не с кем оставлять ребенка, это представляет проблему", – пояснила изданию замглавы президентской фракции Евгения Кравчук.

Значительные неудобства создает и отсутствие общественного транспорта. По словам депутата, фактически большие города оказались парализованы из-за постоянных пробок.

"Поэтому общественный транспорт необходимо запускать, обязательно придерживаясь всех санитарных норм. Говорить о том, что эпидемия миновала нельзя, но есть вещи, которые необходимы для экономики и соответствуют здравому смыслу", – добавила замглавы фракции "Слуга народа".

С просьбой запустить общественный транспорт неоднократно обращались к правительству и мэры больших городов. Но, по оценке Минздрава, шесть регионов оказались не готовыми переходить ко второму этапу смягчений карантина. Поэтому возобновлять работу городского сообщения там пока не станут.

Под вопросом было и смягчение карантина в Киеве. По состоянию на пятницу среднее количество новых случаев заболеваний в столице незначительно превышало допустимую Кабмином норму. Однако уже в субботу этот показатель стабилизировался. Поэтому столице позволили перейти ко второму этапу ослаблений и запустить наземный общественный транспорт.

В киевской мэрии планируют утром 25 мая открыть и метрополитен, рассказал РБК-Украина советник киевского мэра, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. Но если к понедельнику ситуация ухудшится, то городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности будет вынуждена вновь собраться и пересмотреть свое решение о запуске "подземки".

Ранее в правительстве не спешили открывать общественный транспорт, опасаясь возможного роста заболеваемости. Эти опасения никуда не исчезли, признает Виктор Ляшко.

"Но для управления этим риском мы выписали противоэпидемические нормы, которые, при условии их соблюдения, могут нивелировать риск инфицирования в самом общественном транспорте. Поскольку мы перешли на стратегию сдерживания, будем внимательно отслеживать ситуацию с транспортом и регулировать ее в случае необходимости", – рассказал изданию главный государственный санитарный врач.

Повышенное напряжение

В каждой стране существует определенный баланс стратегии по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С одной стороны находятся врачи и биологи, которые, как правило, выступают за более жесткие условия карантина. А с другой – политики, экономисты, предприниматели, которые, конечно же, хотят скорейшего послабления, сказал в беседе с РБК-Украина директор Института биохимии им. А. В. Палладина, глава рабочей группы при НАН Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комисаренко.

"Если есть объективная статистика, правильное тестирование, соответствующие модели и прогнозы, то правительство на основе этих прогнозов вводит определенное и постепенное ослабление карантинных мероприятий с постоянным контролем за количеством новых людей, которые были инфицированы и заболели. Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы на самом деле не знаем количество инфицированных", – объяснил академик.

По его оценке, смягчение ограничений в Украине сейчас продиктованы, скорее, политико-экономическими и социальными составляющими. Но в таких условиях критически важно – правильно организовать выход из карантина. Во многих странах Европы ослабление карантина проходит постепенно и осторожно с тщательным контролем эпидемического процесса.

"ВОЗ предупреждает, что, возможно, мы вновь встретимся с коронавирусом осенью – в начале зимы. Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключать в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время – исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и тщательной и периодической дезинфекцией транспорта", – рассказал Комисаренко.

Украинская власть, как и власти других стран, оказались на распутье – когда им приходится делать тяжелый выбор между экономикой и карантином, говорит профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань.

По его словам, решение об ослаблении карантина нельзя сводить только к политической составляющей или переживаний по поводу рейтингов. Но косвенно без этих предусловий не обошлось.

"Анализируя политику Зеленского, мы видим, что она выстраивается на том, чтобы удержать рейтинг любой ценой. Но здесь есть парадокс. Например, согласно исследованию КМИС, большинство опрошенных считают, что за год политика Зеленского по всем направлениям была неуспешной. Тем не менее его личный рейтинг остается достаточно высоким", – отметил РБК-Украина Гарань.

Из этого же опроса КМИС следует, что 57% респондентов больше боятся экономических последствий от карантина, нежели самой эпидемии коронавируса. Причем с марта этот показатель только растет, тогда как количество тех, кто больше опасается эпидемии, заметно падает.

"Очевидно, что, столкнувшись с угрозой социального недовольства и падения рейтингов, власти были вынуждены идти на смягчение карантина, насколько это позволяет эпидемическая ситуация. Мы не можем однозначно говорить, что это напрямую связано с рейтингами. Но это наверняка связано с экономическими сложностями", – пояснил научный директор Фонда "Демократические инициативы".

Впрочем, Виктор Ляшко отрицает влияние политических рейтингов на любые решения, касающиеся введения или выхода из карантина.

"В приоритете всегда стоят прежде всего показатели заболеваемости. По выходу из карантина ключевыми являются позиция министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, основанная на показателях заболеваемости, по поводу готовности системы здравоохранения и эпидемической ситуации. После этого рассматривается вопрос, можно или нельзя смягчать карантин и запускать те или иные сферы экономики", – подчеркнул в разговоре с РБК-Украина главный санитарный врач Украины.

Сейчас задача властей заключается в том, чтобы оживить экономику, при этом не допустив скачок заболевания. Ведь при снятии ограничений такой сценарий нельзя списывать со счетов. Но если в стране начнется разгул эпидемии, то закрывать на это глаза власть физически не сможет и будет вынуждена вновь ужесточать карантин. Правительство в рамках адаптивного карантина оставило себе такой люфт.