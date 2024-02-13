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Пошкоджено ЗРК і не лише: стали відомі деталі "прильоту" під Маріуполем

Фото: стали відомі деталі "прильоту" під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під Маріуполем був "приліт" по місцю базування окупантів. Внаслідок цього пошкоджено російський зенітний ракетний комплекс "Бук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Андрющенко розповів, що "приліт" зафіксували між селом Українка та селищем Малинівка у Маріупольському районі. Після атаки детонація тривала близько півгодини. Також росіяни підняли у повітря літаки.

 

Фото: наслідки "прильоту" під Маріуполем (t.me/andriyshTime)

"До Маріуполя з напрямку Нікольського завезли пошкоджену систему "Бук", що підтверджує інформацію про ураження системи ППО у зазначеному квадраті", - додав він.

Після вибуху до Маріуполя заїхали до півдесятка вантажівок. Але швидкі до лікарень міста поранених не доставляли, що, на думку радника мера, може вказувати на тяжкий ступінь поранень або ліквідацію російських солдатів.

Вибухи під Маріуполем

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, жителі тимчасово окупованого Маріуполя чули низку вибухів.

Андрющенко писав, що був "приліт" по розташуванню російських окупантів. У місті почали метушитися "швидкі".

 

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