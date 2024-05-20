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Пошкоджено всі великі ТЕС та ГЕС. В Укренерго оприлюднили свіжу інформацію про відключення

Понеділок 20 травня 2024 22:09
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Пошкоджено всі великі ТЕС та ГЕС. В Укренерго оприлюднили свіжу інформацію про відключення Фото: в Укренерго оприлюднили свіжу інформацію про відключення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні через російські обстріли пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. З 22 березня було п’ять обстрілів енергосистеми: 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

"Пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Все інше - наслідки. Через наслідки атак в енергосистемі виник і почав зростати дефіцит (нестача) електроенергії. Для його компенсації енергетики застосовували імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи, а також обмеження споживання для промисловості", - йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що з понеділка, 13 травня, через похолодання споживання електроенергії почало стрімко зростати.

"Люди увімкнули обігрівачі та кондиціонери на обігрів. Водночас електростанції через пошкодження не можуть збільшити виробництво, і навіть при максимальних обсягах імпорту — електроенергії не вистачає для покриття всіх потреб споживачів. Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом, що є головною умовою безпечної роботи енергосистеми, було вимушене ввести аварійні, а згодом погодинні відключення світла також і для побутових споживачів", - наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше у Раді заявили, що внаслідок останніх масованих обстрілів енергосистеми Україна втратила до 90% теплової генерації.

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Служба безпеки України Укренерго
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