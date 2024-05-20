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Повреждены все крупные ТЭС и ГЭС. В Укрэнерго обнародовали свежую информацию об отключения

Понедельник 20 мая 2024 22:09
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Повреждены все крупные ТЭС и ГЭС. В Укрэнерго обнародовали свежую информацию об отключения Фото: в Укрэнерго обнародовали свежую информацию об отключениях (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине из-за российских обстрелов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. С 22 марта было пять обстрелов энергосистемы: 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля, 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

"Повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Все остальное - последствия. Из-за последствий атак в энергосистеме возник и начал расти дефицит (нехватка) электроэнергии. Для его компенсации энергетики применяли импорт электроэнергии и аварийная помощь из стран Европы, а также ограничение потребления для промышленности", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребление электроэнергии начало стремительно расти.

"Люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев. В то же время электростанции из-за повреждений не могут увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта — электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей потребителей. Для поддержания баланса между потреблением и производством, что является главным условием безопасной работы энергосистемы, было вынуждено ввести аварийные, а впоследствии почасовые отключения света также и для бытовых потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Напомним, ранее в Раде заявили, что в результате последних массированных обстрелов энергосистемы Украина потеряла до 90% тепловой генерации.

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