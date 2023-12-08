Пошкоджено підприємство, зачепило церкву. Деталі атаки РФ під Павлоградом

"Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді", - розповів він.

За даними голови ОВА, пошкоджене промислове підприємство. Крім того, понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних.

"Зачепило церкву. Побите й авто", - додав Лисак.

Обстріл України

Увечері російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, 5 із 7 безпілотників збила ППО. Крім того, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Вже вранці 8 грудня російські війська запустили ракети з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито. При цьому під час ракетної атаки в Павлоградському районі одна людина загинула, ще четверо поранені. Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.