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Пошкоджено підприємство, зачепило церкву. Деталі атаки РФ під Павлоградом

Фото: з'явилися подробиці ракетної атаки РФ на Павлоградський район 8 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області 8 грудня пошкоджено підприємство. Обстрілом зачепило і церкву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді", - розповів він.

За даними голови ОВА, пошкоджене промислове підприємство. Крім того, понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних.

"Зачепило церкву. Побите й авто", - додав Лисак.

Обстріл України

Увечері російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, 5 із 7 безпілотників збила ППО. Крім того, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Вже вранці 8 грудня російські війська запустили ракети з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито. При цьому під час ракетної атаки в Павлоградському районі одна людина загинула, ще четверо поранені. Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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ПавлоградДніпропетровська областьракети