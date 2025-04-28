Пошкоджено 106 будівель: у КМДА розповіли про ліквідацію наслідків атаки на столицю 24 квітня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"У Святошинському районі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки на столицю 24 квітня. Окрім працівників Керуючої компанії Святошинського району, до робіт залучили фахівців Оболонського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Печерського та Солом’янського районів. Комунальні служби вже вивезли 2 500 кв. м відходів руйнувань. Для тимчасового закриття пошкоджених вікон використали 15 300 кв. м плівки, понад 420 кв. м OSB-плити, 150 листів фанери тощо", - йдеться у повідомлення КМДА.

В мерії поінформували, що загалом унаслідок російської агресії пошкоджень зазнали 106 будівель. Із них – 84 житлові будинки. За попередньою інформацією, 8 житлових будинків значно пошкоджені та потребують інструментального обстеження. Один житловий будинок повністю знищено.

Вікна і двері пошкоджені у 6 закладів освіти – 4 школах та 2 дитячих садочках. Також пошкоджені вікна і двері у кількох медичних й спортивних закладах та інших об’єктах соціального спрямування. Зазнали пошкоджень 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту.

Для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" до пункту підтримки, що оперативно розгорнули після завершення обстрілу, звернулися 527 людей. Наразі вже опрацьовано (оформлено виплати) 152 заяви, зазначають в КМДА.

Також триває пошук варіантів поселення для сімей, які втратили квартири і потребують тимчасового житла. Наразі до міста звернулися 16 таких сімей.

"Одна родина вже заселилася в тимчасове помешкання. Керівництво районної адміністрації сьогодні проводить наради за участі постраждалих власників квартир, де їм пропонують варіанти тимчасового розселення з резервного фонду столиці. Зокрема, місто на балансі має 43 вільні кімнати, що розміщені в гуртожитках, також кілька соціальних квартир, які були запропоновані постраждалим у якості тимчасового житла", - повідомляють в КМДА.

Міська влада нагадує, що кияни та внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок російської агресії, отримують одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам». Для цього необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко побував на місці атаки у Святошинському районі і розповів, як мешканці пошкоджених житлових будинків можуть отримати допомогу від міста.

Також Кличко розповів, що Київ отримав від японських партнерів 13 сучасних мініекскаваторів KATO, завдяки яким місто зможе швидше ліквідовувати наслідки прильотів ворожих ракет та дронів.