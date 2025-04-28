Повреждено 106 зданий: в КГГА рассказали о ликвидации последствий атаки на столицу 24 апреля

Городские власти и коммунальные службы столицы продолжают ликвидацию последствий российской атаки на город 24 апреля. Всего повреждено 106 зданий, пострадало имущество более полутысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"В Святошинском районе продолжается ликвидация последствий комбинированной вражеской атаки на столицу 24 апреля. Кроме работников Управляющей компании Святошинского района, к работам привлекли специалистов Оболонского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Печерского и Соломенского районов. Коммунальные службы уже вывезли 2 500 кв. м отходов разрушений. Для временного закрытия поврежденных окон использовали 15 300 кв. м пленки, более 420 кв. м OSB-плиты, 150 листов фанеры и т.д.", - говорится в сообщении КГГА.

В мэрии проинформировали, что в целом в результате российской агрессии повреждения получили 106 зданий. Из них - 84 жилых дома. По предварительной информации, 8 жилых домов значительно повреждены и требуют инструментального обследования. Один жилой дом полностью уничтожен.

Окна и двери повреждены в 6 учебных заведений - 4 школах и 2 детских садах. Также повреждены окна и двери в нескольких медицинских и спортивных учреждениях и других объектах социальной направленности. Получили повреждения 74 транспортных средства, из которых 50 не подлежат ремонту.

Для получения единовременной адресной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" в пункт поддержки, который оперативно развернули после завершения обстрела, обратились 527 человек. Сейчас уже обработано (оформлены выплаты) 152 заявления, отмечают в КГГА.

Также продолжается поиск вариантов поселения для семей, которые потеряли квартиры и нуждаются во временном жилье. Сейчас в город обратились 16 таких семей.

"Одна семья уже заселилась во временное жилье. Руководство районной администрации сегодня проводит совещания с участием пострадавших владельцев квартир, где им предлагают варианты временного расселения из резервного фонда столицы. В частности, город на балансе имеет 43 свободные комнаты, размещенные в общежитиях, также несколько социальных квартир, которые были предложены пострадавшим в качестве временного жилья", - сообщают в КГГА.

Городские власти напоминают, что киевляне и внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате российской агрессии, получают единовременную адресную материальную помощь в размере 10 тысяч гривен по городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". Для этого необходимо обратиться в районные управления социальной защиты населения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко побывал на месте атаки в Святошинском районе и рассказал, как жители поврежденных жилых домов могут получить помощь от города.

Также Кличко рассказал, что Киев получил от японских партнеров 13 современных мини-экскаваторов KATO, благодаря которым город сможет быстрее ликвидировать последствия прилетов вражеских ракет и дронов.