Обстріл ТЕС, прильоти у трьох областях та пожежі: наслідки нічної атаки РФ

Атака на ТЕС

Росія вчергове атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК.

"Через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією", - розповіли у компанії.

За даними ДТЕК, через обстріл пошкоджено обладнання підприємства.

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - додали у прес-службі.

Приліт у Харківській області

Через атаку дронів у Харківській області пошкоджено критичну інфраструктуру та зруйновано будинок.

"О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфоаструктури", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харьковської області 6 грудня (t.me/synegubov)

Обстріл Миколаївської області

Крім того, вночі, 5 грудня, внаслідок падіння уламків одного зі збитихдронів в Очакові сталася пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку. Її вже ліквідували.

А у Баштанському районі, у Снігурівці, внаслідок падіння уламків БПЛА загорілися будівля СТО та будівля шиномонтажної станції, які були оперативно ліквідовані.

"Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА Віталій Кім.

Наслідки обстрілу Миколаївської області 6 грудня (t.me/dsns_telegram)

Скільки дронів вдалось збити

Після 20:00 в Повітряних силах попередили про рух "шахедів" в акваторії Чорного моря в бік Одеси. Майже одразу аналогічна активність була зафіксована у напрямку Миколаївської області з Херсонського регіону. Крім цього, про дронову загрозу попереджали в Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Житомирській, Харківській, Хмельницькій областях. ППО працювала одразу в декількох регіонах. Зокрема, в Хмельницькій області повідомляли про вибух.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область (Росія). Загарбники запустили заголом 48 дронів-камікадзе.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", - розповіли зранку військові.

Де працювала ППО

Зокрема, за даними голів ОВА, 4 безпілотники вдалось знищити в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах Дніпропетровської області, один - в Житомирській, один в Черкаській та один в Кіровоградській областях.

"На Золотоніщині знищили "шахед" противника. Люди не постраждали. Є лише незначні пошкодження кількох будівель", - написав про наслідки роботи ППО в регіоні голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обстріли Херсона

Цієї ночі окупанти з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакували Херсон. Одна людина отримала поранення.

"Також через ворожі обстріли сталося займання одного автомобіля, ще три були побиті осколками", - розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім того, за його словами, були пошкоджені житлові будинки і медзаклад. Зокрема, в останньому вибуховою хвилею вибило два десятки вікон.