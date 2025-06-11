Пошкодженні будинки, загиблі та 37 постраждалих: фото наслідків атаки РФ по Харкову

За його словами, ворог завдав удару по місту 17-ма дронами типу "Шахед". Під атакою були Слобідський та Основ'янський райони.

"Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 2 людини загинули і ще 17 постраждали - серед них - 5 дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель.

"Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Усе це - звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню", - наголосив мер Харкова.

Він додав, що станом на зараз комунальні та екстрені служби, також волонтери - ліквідують наслідки, допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла і води.

"Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків - це Україна. І його не зламати", - підкреслив очільник міста.

Тим часом у ДСНС України підтвердили вищевказану інформацію від Терехова і показали фото наслідків атаки.

Фото: наслідки ворожої атаки РФ по Харкову в ніч на 11 червня (t.me/dsns_telegram)

"Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби", - додали надзвичайники.