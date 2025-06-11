Пошкодженні будинки, загиблі та 37 постраждалих: фото наслідків атаки РФ по Харкову

Росіяни в ніч на 11 червня масовано атакували Харків дронами. В місті зафіксовано багато влучань та є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал ДСНС України.
За його словами, ворог завдав удару по місту 17-ма дронами типу "Шахед". Під атакою були Слобідський та Основ'янський райони.
"Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 2 людини загинули і ще 17 постраждали - серед них - 5 дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель.
"Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Усе це - звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню", - наголосив мер Харкова.
Він додав, що станом на зараз комунальні та екстрені служби, також волонтери - ліквідують наслідки, допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла і води.
"Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків - це Україна. І його не зламати", - підкреслив очільник міста.
Тим часом у ДСНС України підтвердили вищевказану інформацію від Терехова і показали фото наслідків атаки.
"Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби", - додали надзвичайники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.