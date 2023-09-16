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Пошкоджений майже рік тому російський фрегат досі не полагодили: супутникові знімки

Фото: з'явилися нові супутникові знімки фрегата "Адмірал Макаров" (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі з'явилися нові супутникові знімки російського фрегата "Адмірал Макаров". Його пошкодили під час атаки на Севастополь 29 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Видання на супутниковому знімку Planet помітило російський корабель. Зображення були зроблені 15 вересня 2023 року.

На знімках помітно, що фрегат не може самостійно пересуватися, оскільки його буксируються два катери.

Атака на Севастополь у жовтні 2022 року

Нагадаємо, 29 жовтня 2022 року українські військові вперше атакували бухту Севастополя з допомогою безпілотників та надводних дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені аж три російські кораблі: фрегат "Адмірал Макаров", фрегат "Адмірал Григорович", а також морський тральщик "Іван Голубець". 

Варто також зазначити, що "Адмірал Макаров" став флагманом Чорноморського флоту Росії після того, як наші захисники потопили "Москву".

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