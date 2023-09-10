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Пошкоджені будинки, школа і дитсадок. У Київській області уточнили наслідки нічної атаки

Фото: у Київській області уточнили наслідки нічної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі дрони. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Руслана Кравченка в Telegram.

За його словами, внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. 

Також в одному з районів Київської області вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Також вибухова хвиля пошкодила приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради, в іншій громаді пошкоджений навчально-реабілітаційний центр.

Через падіння уламків дронів спалахнула суха трава. Наслідки ворожої атаки ліквідовують.

Нічна атака

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами-камідзе. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, росіяни випустили 33 "Шахеди". ППО працювала у Києві та області, було знищено 26 ворожих безпілотників.

У Києві уламки дронів упали у кількох районів. Влада столиці повідомляла, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

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