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В поселке Днепропетровской области построят стадион на месте пустыря

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Днепр, Вторник 21 сентября 2021 16:45
В поселке Днепропетровской области построят стадион на месте пустыря Фото: в поселке Днепропетровской области построят стадион на месте пустыря (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В поселке Божедаровка Днепропетровской области стартовала реконструкция старого стадиона, который, по факту, был заросшим травой пустырем. На его месте должен появиться современный спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для баскетбола, настольного тенниса, зоной воркаута и ​​полосой препятствий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Реконструируем спортивные арены в разных уголках области. Начали работы и в Божедаровке. Там современные условия создаем для учеников опорной школы. Уроки физкультуры, занятия в секциях должны проходить на новых стадионах. Удобных и безопасных", - отметил Резниченко.

Стадион строят на территории Божедаровской опорной школы.

В поселке Днепропетровской области построят стадион на месте пустыря

"Я сама училась в этой школе. Спортивная площадка и тогда имел такой же вид. Но время идет. Сегодня дети нуждаются в других условиях для развития. Поэтому ждем новый стадион, где ученики будут заниматься спортом с удовольствием и без травм", - сказала и.о. директора школы Юлия Фокина.

На стадион уже заехала техника. Подрядчики начали из планирования будущего футбольного поля: оно будет с искусственной "травой", оснащенное дренажной системой. Вокруг поля обустроят беговые дорожки с наливной резины. Также на стадионе установят крытые трибуны на 100 зрителей.

В Божедаровской опорной школе учится 420 учеников.

Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что по программе "Большая стройка" будет капитально отремонтирован Днепропетровский профессиональный колледж спорта.

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