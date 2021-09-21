ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 21 вересня 2021 16:45
У селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря Фото: у селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У селищі Божедарівка Дніпропетровської області стартувала реконструкція старого стадіону, який, по факту, був зарослим травою пустирем. На його місці має з'явитися сучасний спортивний комплекс із футбольним полем, біговими доріжками, майданчиками для баскетболу, настільного тенісу, зоною воркауту і смугою перешкод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Реконструюємо спортивні арени у різних куточках області. Розпочали роботи і в Божедарівці. Там сучасні умови створюємо для учнів опорної школи. Уроки фізкультури, заняття в секціях мають проходити на нових стадіонах. Зручних та безпечних", - зазначив Резніченко.

Стадіон будують на території Божедарівської опорної школи.

У селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря

"Я сама навчалася у цій школі. Спортивний майданчик і тоді мав такий самий вигляд. Але час іде. Сьогодні діти потребують інших умов для розвитку. Тож чекаємо на новий стадіон, де учні займатимуться спортом із задоволенням та без травм", - сказала в.о. директора школи Юлія Фокіна.

На стадіон вже заїхала техніка. Підрядники розпочали з планування майбутнього футбольного поля: воно буде зі штучною "травою", оснащене дренажною системою. Навколо поля облаштують бігові доріжки із наливної гуми. Також на стадіоні установлять криті трибуни на 100 глядачів.

У Божедарівській опорній школі навчається 420 учнів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що за програмою "Велике будівництво" буде капітально відремонтований Дніпропетровський фаховий коледж спорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія
Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами