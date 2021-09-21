У селищі Дніпропетровської області збудують стадіон на місці пустиря

У селищі Божедарівка Дніпропетровської області стартувала реконструкція старого стадіону, який, по факту, був зарослим травою пустирем. На його місці має з'явитися сучасний спортивний комплекс із футбольним полем, біговими доріжками, майданчиками для баскетболу, настільного тенісу, зоною воркауту і смугою перешкод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Реконструюємо спортивні арени у різних куточках області. Розпочали роботи і в Божедарівці. Там сучасні умови створюємо для учнів опорної школи. Уроки фізкультури, заняття в секціях мають проходити на нових стадіонах. Зручних та безпечних", - зазначив Резніченко.

Стадіон будують на території Божедарівської опорної школи.

"Я сама навчалася у цій школі. Спортивний майданчик і тоді мав такий самий вигляд. Але час іде. Сьогодні діти потребують інших умов для розвитку. Тож чекаємо на новий стадіон, де учні займатимуться спортом із задоволенням та без травм", - сказала в.о. директора школи Юлія Фокіна.

На стадіон вже заїхала техніка. Підрядники розпочали з планування майбутнього футбольного поля: воно буде зі штучною "травою", оснащене дренажною системою. Навколо поля облаштують бігові доріжки із наливної гуми. Також на стадіоні установлять криті трибуни на 100 глядачів.

У Божедарівській опорній школі навчається 420 учнів.