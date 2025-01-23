Посадовці лісгоспу на Прикарпатті завдали збитків на 257 мільйонів гривень: деталі

Серед причетних до злочину – виконуючий обов’язки директора лісгоспу, голова комісії, начальник та інженер одного з відділів. Фігуранти незаконно видавали дозволи на вирубку дерев під виглядом робіт із оздоровлення лісів у Національному природному парку "Гуцульщина".

Ці дозволи були видані без необхідних рішень науково-технічних рад, дозволів обласної адміністрації та поза межами затверджених лімітів. У результаті було незаконно зрубано понад 1,7 тисячі дерев цінних порід.

Чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконній вирубці і збуті лісу, скоєних у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими ДБР у Львові, Нацполіцією та обласною прокуратурою.