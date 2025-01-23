Посадовці лісгоспу на Прикарпатті завдали збитків на 257 мільйонів гривень: деталі
Служба безпеки України викрила посадовців державного підприємства "Кутське лісове господарство" на незаконній вирубці лісів природно-заповідного фонду. За даними слідства, їхні дії завдали державі збитків у розмірі 257 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.
Серед причетних до злочину – виконуючий обов’язки директора лісгоспу, голова комісії, начальник та інженер одного з відділів. Фігуранти незаконно видавали дозволи на вирубку дерев під виглядом робіт із оздоровлення лісів у Національному природному парку "Гуцульщина".
Ці дозволи були видані без необхідних рішень науково-технічних рад, дозволів обласної адміністрації та поза межами затверджених лімітів. У результаті було незаконно зрубано понад 1,7 тисячі дерев цінних порід.
Чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконній вирубці і збуті лісу, скоєних у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими ДБР у Львові, Нацполіцією та обласною прокуратурою.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні незаконна вирубка дерев є серйозним порушенням природоохоронного законодавства та карається адміністративними і кримінальними санкціями. Згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України, за вирубку лісу, що завдала істотної шкоди (понад 30 280 гривень), передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень або обмеження волі на строк до трьох років. У разі завдання значної шкоди навколишньому середовищу покарання може сягати до п’яти років позбавлення волі.
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