Чиновники лесхоза на Прикарпатье нанесли ущерб на 257 миллионов гривен: детали
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство" на незаконной вырубке лесов природно-заповедного фонда. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере 257 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области.
Среди причастных к преступлению – исполняющий обязанности директора лесхоза, председатель комиссии, начальник и инженер одного из отделов. Фигуранты незаконно выдавали разрешения на вырубку деревьев под видом работ по оздоровлению лесов в Национальном природном парке "Гуцульщина".
Эти разрешения были выданы без необходимых решений научно-технических советов, разрешений областной администрации и за пределами утвержденных лимитов. В результате было незаконно срублено более 1,7 тысячи деревьев ценных пород.
Четырем должностным лицам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконной вырубке и сбыте леса, совершенных в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями ГБР во Львове, Нацполицией и областной прокуратурой.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине незаконная вырубка деревьев является серьезным нарушением природоохранного законодательства и карается административными и уголовными санкциями. Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, за вырубку леса, нанесшую существенный ущерб (более 30 280 гривен), предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет. В случае нанесения значительного ущерба окружающей среде наказание может достигать до пяти лет лишения свободы.
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