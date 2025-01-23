Чиновники лесхоза на Прикарпатье нанесли ущерб на 257 миллионов гривен: детали

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство" на незаконной вырубке лесов природно-заповедного фонда. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере 257 миллионов гривен.

Среди причастных к преступлению – исполняющий обязанности директора лесхоза, председатель комиссии, начальник и инженер одного из отделов. Фигуранты незаконно выдавали разрешения на вырубку деревьев под видом работ по оздоровлению лесов в Национальном природном парке "Гуцульщина".

Эти разрешения были выданы без необходимых решений научно-технических советов, разрешений областной администрации и за пределами утвержденных лимитов. В результате было незаконно срублено более 1,7 тысячи деревьев ценных пород.

Четырем должностным лицам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконной вырубке и сбыте леса, совершенных в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями ГБР во Львове, Нацполицией и областной прокуратурой.