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Порывы до 18 м/с: в Киеве объявили штормовое предупреждение до конца дня

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 14:40
Порывы до 18 м/с: в Киеве объявили штормовое предупреждение до конца дня Фото: штормовое предупреждение (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, и ощутимо похолодает практически везде. В частности, в горных районах ожидается до -9.

Похолодание в Украине обусловлено тем, что пришел арктический воздух.

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