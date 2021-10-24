ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Пориви до 18 м/с: у Києві оголосили штормове попередження до кінця дня

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 жовтня 2021 14:40
Пориви до 18 м/с: у Києві оголосили штормове попередження до кінця дня Фото: штормове попередження (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і відчутно похолодає практично скрізь. Зокрема, в гірських районах очікується до -9.

Похолодання в Україні обумовлено тим, що прийшло арктичне повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Штормове попередження
NEWS
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі