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Порятунок захисників "Азовсталі": CNN оприлюднило нові деталі секретних перемовин між Україною і Росією

Фото: стали відомі нові деталі секретних перемовин між Україною і Росією щодо порятунку захисників "Азовсталі" (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Українська та російська сторони провели ряд секретних перемовин, аби звільнити військових і цивільних, які були в облозі на заводі "Азовсталь" в Маріуполі весною 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, видання зазначає, що одним з посередників перемовин став депутат Верховної ради Олександр Ковальов. За його словами, до цього Україна провела 11 невдалих спроб врятувати "азовців", і ніхто не вірив, що на територію заводу взагалі можна потрапити.

Аби змінити ситуацію, Ковальов зв’язався з колишнім агентом СБУ Валентином Крижановським, який перейшов на бік Росії у 2014 році. Той, своєю чергою, допоміг організувати переговорний процес з Кремлем.

Ініціативу Ковальова також підтримав керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Аби полегшити проходження через блокпости та зв’язатися з командирами "Азову", Буданов надав Ковальову секретні паролі та зашифровані пристрої зв’язку.

Перший етап переговорів відбувся в Маріуполі 27 квітня. Тоді Ковальов з Крижановським зустрілись з генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Росії Андрієм Сичовим, який керував штурмом міста. Сторони весь день просиділи "посеред дороги за невеликим столом", згадує Ковальов.

Нардеп повернувся до Маріуполя 9 травня. Після цього, за його словами, переговори значно пришвидшились з обох сторін.

"Ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися одна одній в очі. Російська сторона пообіцяла, що буде цивілізований вихід наших воїнів", - розповів він.

В ході переговорів до процесу приєднався перший заступник глави ГУР Дмитро Усов. У відповідь росіяни також розширили свою делегацію: до її складу увійшли генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін.

В результаті третього раунду перемовин Україна та Росія домовились про припинення вогню з обох сторін, здачу "Азовсталі" та "цивілізовані умови для наших військовополонених і обміну". За словами Ковальова, росіяни виконали свою частину обіцянок, після чого розпочався вихід "азовців" з комбінату.

Нагадаємо, що 8 січня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 50 на 50.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про обмін полоненими.

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АзовстальРосійська ФедераціяМаріуполь