Порятунок потопаючого. Як допомогти людині на воді: алгоритм МОЗ

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас - робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді - і ваше.

Докладніше про те, як допомогти людині на воді та не втрапити самому в небезпеку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Якщо ви збираєтесь на відпочинок біля води, не зайвим буде згадати правила надання домедичної допомоги в разі утоплення. В Міністерстві охорони здоров'я України зауважили, що людина, яка тоне, не завжди в змозі покликати на допомогу, тому важливо помітити це та почати рятувальні дії.

"Розмахування руками, бризки та крики “допоможіть” трапляються рідко. Через брак кисню людина не зможе кричати", - пояснили в МОЗ.

Найчастіше людина, яка тоне, буде плавати вертикально, час від часу дістаючи голову з-під води та відкриваючи рот. Очі можуть бути також широко відкритими. Руки будуть розставлені в спробі відштовхнутися від поверхні води. У такому стані людина може протриматися до 1 хвилини, перед тим, як повністю піти під воду.

Як допомогти людині, що тоне

Першочергово потрібно покликати рятувальників, якщо є така можливість.

Якщо рятувальників поруч немає, то оцініть ситуацію та свої сили.

Не намагайтеся рятувати, якщо вам може загрожувати небезпека.

Не заходьте у воду, якщо не знаєте глибину водойми.

Підходьте до людини, коли впевнено відчуваєте дно.

В інших випадках - киньте будь-який предмет, який тримається на воді: рятувальний круг, палка тощо.

Пам’ятайте, що людина може хапатися й за вас, тому оцініть свої сили ще на березі.

Зауважимо, що до людини, яка тоне варто підходити лише ззаду. Для того, щоб доправити людину до берега можна скористатись рятувальним жилетом або іншими засобами, що дозволять утримуватися на воді (рятувальний круг, надувний матрац тощо).

Як надати допомогу на березі

Відразу після того, як людину вдалось доправити до берега варто покликати когось на допомогу.

Як надати допомогу потопельнику:

Як тільки ви опинилися на березі - викликайте швидку за номером 103 або 112. Перевірте чи людина притомна - зверніться до неї чи потрусіть за плечі. Перевірте прохідність дихальних шляхів та наявність дихання.

Якщо людина непритомна - відкрийте ротову порожнину, подивіться чи нема там сторонніх предметів.

Очистіть ротову порожнину, поклавши постраждалого на бік. Не робіть цього пальцями!

Опісля закиньте підборіддя вище носа, нахиліться вухом до носа й рота постраждалого, а руку покладіть на груди та спостерігайте за рухами грудної клітки постраждалого. Протягом 10 секунд повинно бути 2 чи більше підняття грудної клітини.

Якщо ви зафіксували менше як 2 рухи - починайте серцево-легеневу реанімацію. Також не забудьте повторно повідомити швидку про стан пацієнта.

Як надавати допомогу, якщо людина не дихає:

Зробіть 5 рятувальних вдихів через плівку-клапан та приступайте до серцево-легеневої реанімації

Покладіть постраждалого на рівну, тверду та суху поверхню, звільніть грудну клітину від одягу, робіть почергово натискання на грудну клітину та рятувальні вдихи в співвідношенні 30 на 2.

Якщо ви не маєте захисної маски-клапану, робіть тільки натискання. Частота натискань - 100-120/хв, а глибина - 5-6 см.

За можливості використовуйте автоматичний зовнішній дефібрилятор, який значно збільшує шанси постраждалого на виживання на ранніх етапах зупинки серця.

"Допомогу потрібно надавати допоки людина не прийде до тями, або ж не приїхала швидка, та поки у вас є сили й це безпечно", - пояснили в міністерстві.