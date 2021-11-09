ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Португалия запретила работодателям звонить или писать подчиненным в нерабочее время

Новина українською →
Португалия, Вторник 09 ноября 2021 12:22
Португалия запретила работодателям звонить или писать подчиненным в нерабочее время Фото: Португалия запретила работодателям звонить или писать подчиненным в нерабочее время (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Парламент Португалии принял поправки в трудовое законодательство, согласно которым работодателей будут штрафовать за обращение к подчиненным в нерабочее время. Кроме того, компаниям придется компенсировать работникам расходы за электроэнергию и Интернет во время дистанционной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В частности, работодателям запрещено контролировать своих сотрудников, пока они работают удаленно.

Однако предложение включить так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие сообщения и устройства в нерабочее время - была отклонена парламентариями.

Указано, что новые правила будут распространяться на компании со штатом от 10 человек.

"Компании также должны компенсировать затраты, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это может включать счета за электроэнергию или Интернет. Работодатели могут списать эти расходы как коммерческие", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сотрудники с детьми до 8 лет получили право работать из дома, не согласовывая это заранее с работодателем.

Между тем, чтобы побороть "чувство изоляции", работодатели должны организовывать для своих подчиненных не реже чем раз в два месяца различные офлайн-мероприятия.

Стоит отметить, что Португалия является первой европейской страной, которая изменила правила удаленной работы в результате пандемии коронавируса в январе 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трудовой кодекс Португалия
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС