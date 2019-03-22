Португалия и Украина назвали стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

Сборные Португалии и Украины определились со стартовым составом на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения тренерских штабов команд.

В команде Андрея Шевченко потенциальный дебютант Жуниор Мораес значится в запасе. Португальцев на поле с капитанской повязкой выведет Криштиану Роналду.

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро - Карвалью, Невеш, Моутинью - Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду (к)

Запасные: Са, Бету, Фонте, Мариу, Данилу, Р. Силва, Фелиш, Жота, Руй, Пицци, Семеду, Соуза

Украина: Пятов (к) - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский - Марлос, Зинченко, Коноплянка - Яремчук

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Мораес, Безус

Напомним, уже определилась бригада арбитров на второй поединок отбора к Евро-2020 Люксембург - Украина.