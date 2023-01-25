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Португалія спрогнозувала терміни отримання Україною всіх анонсованих танків Leopard 2

Фото: Україна може отримати Leopard 2 протягом 2-3 місяців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна заздалегідь зможе отримати всі анонсовані танки Leopard 2 протягом двох-трьох місяців.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоан Гомеш Кравіньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Мине від двох до трьох місяців, перш ніж надані Заходом танки Leopard 2 будуть повністю готові до експлуатації в Україні. Насамперед це залежатиме від підготовки українських екіпажів", - заявив він.

За словами міністра, спочатку українські військові повинні пройти навчання.

"Leopard є дуже просунутим обладнанням, технологічно, і тому це займе кілька тижнів, тільки процес навчання... Після цього є логістичні перешкоди, які потрібно вирішити із союзниками, тож це займе два-три місяці", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців та інших країн.

Крім того, мета уряду Німеччини - швидко зібрати для України два танкові батальйони. За різними оцінками їх кількість може коливатися від 62 до 80.

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