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Португалия разрешила въезд израильским туристам

Автор: Валерия Полищук

Правительство Португалии приняло решение разрешить въезд на территорию страны жителям Израиля. В частности, приехать в страну могут вакцинированные или переболевшие COVID израильтяне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Для посещения Португалии потребуется документ, который подтвердит вакцинацию или что человек, переболел коронавирусом.

Кроме того, Португалия согласилась с договором между Израилем и Евросоюзом о взаимном признании документов о вакцинации граждан. Так, вакцинированные израильтяне получат доступ к европейскому эквиваленту "зеленого стандарта", который дает возможность посещать музеи, рестораны и другие общественные места в соответствии с ограничениями в каждой отдельно взятой стране.

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ИзраильПортугалия