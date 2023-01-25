Португалія приєднається до коаліції з поставки Україні танків Leopard-2

За даними джерел видання, Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких є повністю справними.

Нагадаємо, Німеччина, США та інші союзники готові оголосити про плани відправлення танків до України.

Офіційні особи США кажуть, що Вашингтон готовий відправити десятки своїх бойових танків M1 Abrams, змінивши свою колишню позицію.

Джерела повідомляють, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення відправити бойові танки Leopard 2, машини німецького виробництва, яка є однією з найбільш широко використовуваних на Заході. Очікується, що Німеччина також дозволить іншим країнам надсилати свої танки.

Британський уряд оголосив 14 січня, що направить в Україну 14 бойових танків "Challenger 2".

Варшава заявила, що готова відправити до 14 своїх танків Leopard 2 і наполягає на тому, щоб Берлін схвалив цей крок.

Уряд Норвегії також розглядає можливість надсилання частини своїх танків Leopard 2.

Фінський уряд заявив, що може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2, якщо ширша група європейських країн також вирішить зробити це. Однак це залежатиме від схвалення Берліна.