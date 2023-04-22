Португалія передасть Україні п'ять бронемашин

Португалія передасть Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.
Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
Відповідне рішення було прийняте в рамках зустрічі в форматі "Рамштайн".
"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала вона.
Нагадаємо, що Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.
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