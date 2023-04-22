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Португалія передасть Україні п'ять бронемашин

Фото: Португалія передасть Україні п'ять бронемашин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Португалія передасть Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Відповідне рішення було прийняте в рамках зустрічі в форматі "Рамштайн".

"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала вона.

Нагадаємо, що Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6.

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