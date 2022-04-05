UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства России

Фото: Португалия высылает российских дипломатов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Португалия объявила 10 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TLDR News EU.

Как отмечает издание, Министерство иностранных дел Португалии считает деятельность высылаемых российских дипломатов противоречащим национальной безопасности страны. Сотрудникам дипмиссии России дали две недели на то, чтобы покинуть португальскую территорию.

Объявление сотрудников российского посольства персонами нон грата произошло после того, как ряд стран ЕС выслал дипломатов РФ из-за войны на Украине.

Напомним, сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал выслать нескольких дипломатов из российского представительства.

Война России против Украины продолжает 41-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияВторжение России в УкраинуВойна России против Украины