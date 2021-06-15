Португалия начала Евро с победы против Венгрии. Португальцы - чемпионы Европы

Португальцы доминировали большую часть первого тайма. У команды Фернанду Сантуша были шансы открыть счет еще до перерыва, но португальцы били мимо ворот из хороших ситуаций.

После перерыва Венгрия включилась и начала временами создавать моменты у ворот Руя Патрисиу. В одном из эпизодов им даже удалось забить гол, но через несколько секунд судья матча отменил его из-за офсайда.

Дальше же начали забивать португальцы. Защитник Рафаэл Геррейру забил на 84-й минуте с помощью рикошета от ног венгерского футболиста, который дезориентировал вратаря Венгрии Петера Гулачи. Мяч полетел под штангу, вратарь остался на месте.

Спустя три минуты Португалия заработала пенальти и его четко исполнил Криштиану Роналду. После этого гола он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. По итогу этого матча у него 11 голов на Евро.

Единственный "чистый" гол без пенальти и рикошетов португальцы забили уже в компенсированное время. Атака Португалии разобрала защиту хозяев и Криштиану Роналду красиво завершил после паса Рафы Силвы.