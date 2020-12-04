Португалия готовится продлить режим ЧП до середины января

Правительство Португалии продлило режим чрезвычайного положения еще на две недели, до 23 декабря. Но власти уже дали понять, что режим ЧП продлится до середины января.

Об этом сообщает Reuters.

Законодательство не позволяет правительству продлевать режим чрезвычайного положения более чем на две недели, но уже сейчас президент Ребелу де Соуза обрисовал перспективы продления этого режима.

Скорее всего, ЧП останется в действии минимум до 7 января. Теперь в правительстве собираются разработать комплекс мер для сдерживания возможного роста заболеваемости коронавирусом в Рождественский период. Эти меры будут оглашены в субботу.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ужесточить карантин в январе вместо декабря. Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Также правительство Италии запретило перемещаться между регионами страны на рождественские праздники. Ограничение будет действовать в период с 21 декабря по 6 января.