ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Португалія добивається зміни дати виборів в Європарламент

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 05:19
Португалія добивається зміни дати виборів в Європарламент Фото: Португалія хоче змінити дату виборів в Європарламент (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Португалія намагається добитися від Європейського Союзу зміни дати виборів до Європарламенту, що заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що ЄС планує провести вибори з 6 по 9 червня. Але за словами державного секретаря Португалії з питань Європи Тіагу Антунеша, 10 червня в країні відзначають День Португалії, якому передують кілька вихідних.

"Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати", - сказав він.

Португалія пропонує перенести дату виборів на травень, однак неназваний дипломат ЄС повідомив виданню, що дати вже майже узгоджені і будуть незабаром офіційно проголошені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. На ній обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європарламент Португалия
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії