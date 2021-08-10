ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Португалии одобрили вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет

Новина українською →
Лиссабон, Вторник 10 августа 2021 16:07
В Португалии одобрили вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет Фото: в Португалии начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 до 15 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Португалии одобрило вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 15 лет. Они могут сделать прививки в присутствии родителей или опекунов без консультации у врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава страны Грасу Фрейтас.

"Среди более чем 15 млн подростков, вакцинированных в США и ​​Евросоюзе, побочные реакции на сердечном уровне крайне редки", - сказала Фрейтас в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что ведомство рекомендует вакцинацию молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет. При этом подростки смогут сделать прививку в сопровождении родителей или законных опекунов без медицинской консультации.

По словам Фрейтас, вакцинация подростков этой возрастной группы начнется до начала учебного года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Коронавирус Вакцинация
NEWS
Субсидии по-новому: как будут назначать выплаты и хватит ли на всех денег
Субсидии по-новому: как будут назначать выплаты и хватит ли на всех денег
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости