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В Португалии арестовали особняк Абрамовича стоимостью 10 млн евро

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Лиссабон, Суббота 14 мая 2022 15:55
В Португалии арестовали особняк Абрамовича стоимостью 10 млн евро Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Артем Горовенко

Португальские власти арестовали особняк российского миллиардера Романа Абрамовича в южном регионе Алгарве. Роскошный дом оценивается в 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Publico.

Сообщается, что за две недели до российского вторжения в Украину компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовичу, пыталась продать особняк. Но государственный банк Caixa Geral de Depósitos сообщил об этом полиции, и регистрацию собственности по требованию МИД Португалии заморозили с 25 марта.

Отметим, после российского вторжения Евросоюз и Британия ввели санкции против Абрамовича, в том числе под ограничения попал лондонский "Челси". В итоге его пришлось продать консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Кроме того, в Британии заморожены его активы на 7,3 млрд долларов - это более половины всего его состояния. А во Франции конфисковали особняк за 120 млн долларов.

Напомним, ранее в Португалии задержали мужчину, которого подозревают в том, что он незаконно способствовал предоставлению местного гражданства Абрамовичу.

Также сообщалось, что Абрамович перегнал свою яхту в Черногорию, пытаясь спасти ее от ареста.

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Португалия Роман Абрамович
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