У Португалії заарештували особняк Абрамовича вартістю 10 млн євро
Португальська влада заарештувала особняк російського мільярдера Романа Абрамовича в південному регіоні Алгарве. Розкішний будинок оцінюється в 10 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Publico.
Повідомляється, що за два тижні до російського вторгнення в Україну компанія Millhouse Views LLC, яка належить холдингу Абрамовичу, намагалася продати особняк. Але державний банк Caixa Geral de Depósitos повідомив про це поліції, і реєстрацію власності на вимогу МЗС Португалії заморозили з 25 березня.
Зазначимо, після російського вторгнення Євросоюз і Британія ввели санкції проти Абрамовича, в тому числі під обмеження потрапив лондонський "Челсі". У підсумку його довелося продати консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі.
Крім того, в Британії заморожені його активи на 7,3 млрд доларів - це більше половини всього його статків. А у Франції конфіскували особняк за 120 млн доларів.
Нагадаємо, раніше в Португалії затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він незаконно сприяв наданню місцевого громадянства Абрамовичу.
Також повідомлялося, що Абрамович перегнав свою яхту в Чорногорію, намагаючись врятувати її від арешту.
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