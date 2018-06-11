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В порту Таллина арестовано российское судно

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:26
Фото: грузовой паром Petersburg (rus.postimees.ee)
Фото: грузовой паром Petersburg (rus.postimees.ee)

Грузовой паром арестован за долги

Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован в порту Пальяссааре, который находится в Таллине (Эстония), в обеспечение покрытия долгов. Об этом пишет портал морских новостей Maritime Bulletin.

Как отмечается, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате экипажу зарплаты.

"Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие - собственник судна собиралось поставить его на ремонт, но, по словам капитана, работы так и не начались. Сумма долга уже составила 350 000 евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 000 евро", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым по поводу судьбы судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

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Теги публикации: паром, арест, Российская Федерация, Таллин, Эстония, долг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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