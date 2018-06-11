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У порту Таллінна заарештовано російське судно

НовиниПолітика    11.06.2018 - 14:26
Фото: Вантажний пором Petersburg (rus.postimees.ee)
Фото: Вантажний пором Petersburg (rus.postimees.ee)

Вантажний паром арештований за борги

Вантажний пором Petersburg, що належить російському підприємству Black Sea Ferry & Investments, арештований в порту Пальяссааре, який знаходиться в Таллінні (Естонія), в забезпечення покриття боргів. Про це пише портал морських новин Maritime Bulletin.

Як наголошується, судно заарештоване за борги підприємству постачання судна, так і за борги по виплаті зарплати екіпажу.

"Паром знаходиться в порту Пальяссааре з кінця квітня, оскільки підприємство - власник судна збирався поставити його на ремонт, але, за словами капітана, роботи так і не почалися. Сума боргу склала 350 000 євро, до яких додався борг по зарплаті в розмірі 30 000 євро", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим з приводу долі судна "Норд", затриманого українськими прикордонниками в Азовському морі.

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Теги публікації: паром, арешт, Російська Федерація, Таллин, Эстония, долг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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