У порту Таллінна заарештовано російське судно

Вантажний паром арештований за борги

Вантажний пором Petersburg, що належить російському підприємству Black Sea Ferry & Investments, арештований в порту Пальяссааре, який знаходиться в Таллінні (Естонія), в забезпечення покриття боргів. Про це пише портал морських новин Maritime Bulletin.

Як наголошується, судно заарештоване за борги підприємству постачання судна, так і за борги по виплаті зарплати екіпажу.

"Паром знаходиться в порту Пальяссааре з кінця квітня, оскільки підприємство - власник судна збирався поставити його на ремонт, але, за словами капітана, роботи так і не почалися. Сума боргу склала 350 000 євро, до яких додався борг по зарплаті в розмірі 30 000 євро", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим з приводу долі судна "Норд", затриманого українськими прикордонниками в Азовському морі.