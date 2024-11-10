З порту Маріуполя вийшов новий російський балкер: з'ясувались цікаві моменти

"Черговий морський балкер вчора ввечері вийшов з акваторії маріупольського порту. Знову завантаження "з коліс” з використанням залізниці", - розповів він.

Як зазначив радник мера, у зв'язку з цим були помічені два цікаві моменти. Так, для заходу балкеру в порт 8 листопада заздалегідь працював днопоглиблювач, що підтверджується, зокрема, супутникові знімками.

"Виявляється, з каналом геть погана ситуація, що для заходу треба готуватись. Судно заходило завантажене. Враховуючи швартування біля “скритого” причалу - військове призначення вантажу вже не викликає сумніву", - констатував Андрющенко.

Також цього разу на развантеження та завантаження, вихід балкера окупанти витратили менш доби.

"Рекорд. Але, чим викликано такий поспіх та навігація в темну добу - відкрите питання", - додав представник міськради.