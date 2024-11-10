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З порту Маріуполя вийшов новий російський балкер: з'ясувались цікаві моменти

Фото: з порту Маріуполя вийшов новий російський балкер (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З порту Маріуполя вийшов новий російський балкер. Окупанти завантажували його поспіхом і у темряві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Черговий морський балкер вчора ввечері вийшов з акваторії маріупольського порту. Знову завантаження "з коліс” з використанням залізниці", - розповів він.

Як зазначив радник мера, у зв'язку з цим були помічені два цікаві моменти. Так, для заходу балкеру в порт 8 листопада заздалегідь працював днопоглиблювач, що підтверджується, зокрема, супутникові знімками.

"Виявляється, з каналом геть погана ситуація, що для заходу треба готуватись. Судно заходило завантажене. Враховуючи швартування біля “скритого” причалу - військове призначення вантажу вже не викликає сумніву", - констатував Андрющенко.

Також цього разу на развантеження та завантаження, вихід балкера окупанти витратили менш доби.

"Рекорд. Але, чим викликано такий поспіх та навігація в темну добу - відкрите питання", - додав представник міськради.

 

 

Кораблі РФ у порту Маріуполя

Маріуполь російські війська окупували у лютому 2022 року. Зокрема, після окупації російські війська перетворили міський порт на місце вивезення краденого із захоплених територій, зокрема, зерна.

Тому російські кораблі часто заходять до порту Маріуполя для завантаження. Так, у березні в порту Маріуполя було помічено російський корабель РФ. Це було перше судно від початку 2024 року.

Вже до кінця червня в порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ. Така активність могла бути пов'язана з двома моментами, зокрема з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

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